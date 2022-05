Kiev: dodelijke aanval op Russische officieren in Oost-Oekraïne

Legerbronnen in Kiev beweren dat de chef van de Russische generale staf, Valeri Gerasimov, zich in Isjoem bevindt. Of hij ook geraakt is, is nog niet duidelijk. Als opperbevelhebber coördineert hij het offensief in de Donbas. Moskou heeft niet gereageerd op het bericht over de aanval in Isjoem en de mogelijke verblijfplaats van Gerasimov.

Isjoem heeft 50.000 inwoners en ligt in het oosten van Oekraïne tussen Charkov en Donetsk.

In het westen van Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is opnieuw een militaire voorziening in brand gevlogen. De gouverneur van de regio Belgorod, Vjatsjeslav Gladkow, maakte dat zondag via Telegram bekend. Hij zei niet om wat voor soort „object van het ministerie van Defensie” het ging en ook niet hoe het vuur is ontstaan. Iemand die bij de Russische „legerfaciliteit” woonde, raakte gewond.

De laatste tijd zijn er regelmatig beschietingen in deze streek, volgens Moskou vanuit Oekraïne. Begin april werd in Belgorod al een olieopslagplaats bestookt. Ook zaterdag vlogen er granaten naar doelen in Koersk en Brjansk. Kiev doet de berichtgeving af als Russische provocatie om een excuus te hebben raketten te lanceren naar bijvoorbeeld de Oekraïense hoofdstad.

Eerder werd al duidelijk dat sinds de Russische invasie eind februari er meerdere generaals om het leven zijn gekomen. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zijn zo’n twintig generaals betrokken bij de strijd in Oekraïne. Daarvan zijn er zeker zes gesneuveld. President Zelenski zou een speciaal team hebben opgezet om de Russische generaals en commandanten op te sporen en uit te schakelen.

Moskou houdt al wekenlang vol dat de ’speciale operatie’ in Oekraïne volgens plan verloopt, ondanks meerdere tegenslagen, waaronder het zinken van het vlaggenschip de Moskva.