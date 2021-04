Amerikaanse agente vervolgd voor doodschieten zwarte man

De 26-jarige agente, Kim Potter, schoot Daunte Wright (20) dood toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie. Hij werd in zijn auto aan de kant gezet na een verkeersovertreding, maar aangehouden vanwege een uitstaand arrestatiebevel. Volgens de lokale politiechef zag Potter haar vuurwapen aan voor haar stroomstootwapen.

Op de vrijgegeven bodycambeelden is te zien dat Wright zich verzette tegen zijn arrestatie. De agent roept meermaals „taser” terwijl ze haar vuurwapen op hem richt. De auto reed weg op hetzelfde moment dat de agent riep dat ze op hem had geschoten. Het voertuig kwam enkele straten verderop tot stilstand. Wright overleed ter plekke.

Wrights dood leidde in de dagen daarna tot gewelddadige protesten in de voorstad van Minneapolis, ook nadat Potter en haar chef onder druk ontslag hadden genomen. De onrust in Brooklyn Center vindt plaats op het moment dat Minneapolis in het teken staat van het proces tegen een agent die verdacht wordt van het doden van een zwarte arrestant, George Floyd.

De autoriteiten hadden een avondklok ingesteld, maar die wordt door de boze menigte genegeerd. Tientallen mensen stonden in de avond leuzen te scanderen en met borden te zwaaien voor het politiebureau. De politie zette meerdere keren traangas in om de menigte uiteen te drijven.

Eerder deze week riep president Joe Biden op tot rust en kalmte na het incident in de staat Minnesota. Politiechef Tim Gannon maakte tijdens een persconferentie bekend dat een fout heeft geleid tot de „tragische dood” van Wright. „Ik kan niets zeggen om de pijn van zijn familie te verzachten”, zei hij.

Rellen en protesten

De dood van Floyd en andere zwarte Amerikanen leidde vorig jaar in de Verenigde Staten tot grote onrust, plunderingen en massale protesten tegen politiegeweld en racisme. Ook in de rest van de wereld werden Black Lives Matter-protesten gehouden.