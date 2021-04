Opnieuw onrustig in en rond Minneapolis na dood zwarte arrestant

Tientallen mensen stonden in de avond leuzen te scanderen en met borden te zwaaien voor het politiebureau. De politie zette meerdere keren traangas in om de menigte uiteen te drijven.

De dood van de 20-jarige Daunte Wright heeft tot grote onrust geleid in de regio van Minneapolis, waar vorig jaar de eveneens zwarte George Floyd tijdens een hardhandige arrestatie om het leven kwam. Wright werd zondag met zijn auto aan de kant gezet vanwege een verkeersovertreding. De agenten ontdekten toen dat er een arrestatiebevel tegen hem uitstond. Toen ze Wright probeerden te arresteren, stapte hij terug in zijn auto. Een 26-jarige agente schoot toen op hem. Volgens de politie zag zij mogelijk haar vuurwapen aan voor een taser.

Eerder op maandag riep president Joe Biden op tot rust en kalmte na het incident in de staat Minnesota.

Op de vrijgegeven bodycambeelden is te zien dat Wright zich verzette tegen zijn arrestatie. Een agent roept meermaals „taser” terwijl ze haar vuurwapen op hem richt. De auto reed weg op hetzelfde moment dat de agent riep dat ze op hem had geschoten. Het voertuig kwam enkele straten verderop tot stilstand. Wright overleed ter plekke. Later die dag ontstonden protesten en botsingen met de politie.

Politiechef Tim Gannon maakte tijdens een persconferentie bekend dat een fout heeft geleid tot de „tragische dood” van Wright. „Ik kan niets zeggen om de pijn van zijn familie te verzachten”, zei hij.