Bijna 5000 positieve coronatests, hoogste aantal in twee maanden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week bijna 28.000 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3983 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds april. Het gemiddelde stijgt voor de 25e dag op rij. In de laatste twee weken is het verdrievoudigd.

Amsterdam telt de meeste positieve tests. In de hoofdstad is het coronavirus bij 290 inwoners vastgesteld. Rotterdam registreerde 156 nieuwe gevallen, Den Haag 138 en Utrecht 134.

De stijging komt doordat enkele nieuwe versies van de omiconvariant van het coronavirus rondgaan. Die weten de afweer af en toe te omzeilen. Mensen worden in principe niet zieker door de nieuwe subvarianten, maar als meer mensen het coronavirus oplopen, kunnen ook meer mensen in een ziekenhuis belanden.