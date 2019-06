E. was tikkende tijdbom

Vlak na de moord op politicus Walter Lübcke werd er in Berlijn stilgestaan bij de slachtoffers van rechts-extremistisch geweld in Duitsland. Ⓒ foto AFP

BERLIJN - De Duitse veiligheidsdiensten geloofden dat Stephan E. (45) een brave familieman was geworden. Maar de gearresteerde hoofdverdachte van de eerste rechts-radicale moord op een vooraanstaande politicus sinds 1945 was nog dit jaar actief in gewelddadige extreem-rechtse kringen. Burgemeesters worden nu zwaar bedreigd, experts vrezen zelfs een ’bruine Rote Armee Fraction (RAF)’.