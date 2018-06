CDA en CU: wapen gemeente tegen Golfmoskee

Vooral de „onwenselijke radicale invloed” die de Golfstaten kopen door bijvoorbeeld Nederlandse moskeeën te bekostigen is de partijen een doorn in het oog. „Radicale denkbeelden worden verspreid en de integratie wordt tegengewerkt”, stelt Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA). Zijn ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers wijst erop dat „vrijheid altijd wederkerig is. Geloofsvrijheid voor iedereen is mij heel veel waard, maar daar waar die vrijheid misbruikt wordt om onvrijheid te prediken, moeten we een streep trekken.”

Gemeenten staan volgens Heerma en Segers nu nog te vaak machteloos tegen organisaties die „onvrijheid importeren” met oliedollars uit landen als Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar.