SP wil nationale voorraadkast mondkapjes

Huisartsen en tandartsen geven al aan dat ze vanwege het coronavirus een tekort hebben aan mondkapjes. Ziekenhuizen merken dat bezoekers en patiënten ze achterover drukken.

De Franse president Macron liet eerder weten dat hij tientallen miljoenen mondkapjes in beslag wil nemen. De hulpmiddelen zijn verspreid onder apotheken in het land en zouden naar een soort nationale voorraadkast moeten worden overgebracht. Ook kapjes die nog geleverd willen worden moeten in overheidshanden komen, vindt Macron. Hij reageert daarmee op verhalen in de media over Fransen die massaal mondkapjes inslaan vanwege het coronavirus.

Macron wil dat de mondkapjes vanaf nu alleen beschikbaar komen voor artsen, zorgverleners en mensen die besmet zijn.

Diefstal in ziekenhuizen

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil aan zorgminister Bruno Bruins vragen of ook hij wil starten met een nationale voorraadkast voor mondkapjes. „Er is al sprake van diefstal uit ziekenhuizen.”

VVD’er Hayke Veldman sluit niet uit dat zo’n maatregel nuttig kan zijn. „We signaleren bij huisartsen en tandartsen dat ze door hun voorraden heen zijn. We moeten doen wat nodig is.”

Donderdag is er in de Tweede Kamer een groot debat over het coronavirus.