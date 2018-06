Jo Palmen mogelijk opnieuw wethouder

Woensdag maakt hij bekend of hij wethouder wil worden, liet hij desgevraagd weten. Palmen was lijsttrekker van de grootste partij in de raad, Burgerbelangen Lijst Palmen. Zijn partij smeedde een coalitie met drie andere lokale partijen, waardoor de landelijke partijen opnieuw in de oppositie komen.

Palmen raakte in opspraak omdat hij aanbleef als wethouder ondanks een voor hem negatief integriteitsrapport. Zelfs minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde dat hij aftrad. Maar hij weigerde. Dat leidde tot het vertrek van voormalig burgemeester Luc Winands. Sindsdien is Gerd Leers waarnemend burgemeester.