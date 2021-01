CDU kiest Laschet als nieuwe partijleider

De 59-jarige Laschet versloeg in de finaleronde de economisch expert Friedrich Merz met 521 tegen 466 stemmen. Een ronde eerder was de derde kandidaat, CDU's buitenlandexpert Norbert Röttgen (55), al afgevallen.

Laschet geldt als een geestverwant van Merkel die de middenkoers van de partij wil voortzetten.

Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde van het onlinepartijcongres van het CDU een meerderheid onder de afgevaardigden. Zij brachten hun stem uit vanachter hun beeldscherm, waarop eerder de drie kandidaten hun plannen voor Duitsland ontvouwden in een speech van ieder een kwartier vanuit een studio in Berlijn.

De 65-jarige Merz kreeg in de eerste ronde nog 385 stemmen, zijn rivaal Laschet volgde met 380 stemmen. Röttgen wist slechts 224 afgevaardigden te overtuigen.

Dat de winnaar van deze partijleiderschapsstrijd na de parlementsverkiezingen in september ook opvolger van Merkel aan het hoofd van de Duitse regering wordt, is echter de vraag. De leider van de Beierse zusterpartij, CSU's voorman Markus Söder, geldt als favoriet voor die positie.