Kabinet verwacht nog zeker 2100 Afghanen naar Nederland te halen

Het gaat onder meer om 800 mensen - inclusief gezinsleden - van wie al is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor overkomst naar Nederland. Ook zijn er nog eens 800 Afghanen voor wie het kabinet ’een speciale voorziening’ wil treffen naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer en 500 Afghanen die voor Defensie hebben gewerkt.

De grote vraag was vooral hoeveel Afghanen welkom zouden zijn die een mail met een hulpverzoek hadden gestuurd. Uit die grote stapel hulpverzoeken maken 800 Afghanen aanspraak op komst naar Nederland.

„Op dit moment is de verwachting dat deze groep ongeveer 800 Afghanen inclusief hun kerngezinnen zal omvatten”, schrijft Knapen. Aan de selectie werd afgelopen dagen hard gewerkt op het ministerie van Buitenlandse Zaken en door Tweede Kamerleden van links tot rechts.

Dat was een behoorlijke klus, omdat er tienduizenden mails met hulpverzoeken waren ontvangen. „Ongeveer 35.000 van de daarin ontvangen e-mails bleken na eerste lezing betrekking te hebben op de motie-Belhaj c.s. Teruggebracht naar unieke e-mailadressen gaat het om circa 20.000 adressen”, schrijven betrokken bewindslieden.

„Veel mails hebben betrekking op meerdere personen, vaak gaat het om gezinnen. De informatie in de e-mails is in veel gevallen dermate onvolledig dat het onmogelijk is het hulpverzoek op zijn merites te beoordelen of zelfs maar de identiteit van de afzender vast te stellen.”