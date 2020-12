’Boeddhabeeld met mummie moet terug naar China’

Een scan van het boeddhabeeld bracht menselijke overblijfselen aan het licht.

FUZHOU - De rechtbank in de Chinese stad Fujian heeft bepaald dat een Boeddhabeeld dat in het verleden is aangekocht door een Nederlandse zakenman, binnen 30 dagen moet worden terugbezorgd aan de bevolking van het zuidelijke dorp waar het oorspronkelijk vandaan zou komen. In het beeld zouden de gemummificeerde resten van een prominente monnik zitten.