Examen klaar? Vliegen maar!

Fleur Buijsman (18) gaat een jaartje naar het buitenland na haar eindexamen.

Ruim 112.000 leerlingen zijn klaar met de eindexamens op de middelbare scholen. Duizenden vliegen deze dagen naar een zonnige partybestemming, anderen gaan werken. Hoe dan ook, er is even tijd om goed na te denken over de toekomst. Want meteen doorstuderen is niet meer vanzelfsprekend.