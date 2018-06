Joop zag ’bizarre verschijning’ op A1

Een grote, grijze, kolkende massa lijkt het. Van der Vinne kon gelukkig een foto maken, om vervolgens eieren voor zijn geld te kiezen. „Ik ben de A1 afgereden, ging binnendoor, en even later, toen ik door Schalkhaar reed, zag ik de chaos die de windhoos aangericht had. Overal bomen! Grote eiken ontworteld. Echt, bijna geen enkele boom was onaangeraakt.”

Kilometers reed hij ’binnendoor’. Telkens zag hij bomen langs de weg. Takken slingerend in het rond. Hij nam enkele foto’s en deelde ze op Twitter – slechts een kleine greep, benadrukt hij.

Eén van de vele bomen die Joop zag. Ⓒ Privéfoto / De Telegraaf

Was hij bang, toen op de A1, met het gevaarte voor zich? Nee, vertelt Van der Vinne. Hij zat immers ’veilig’ in zijn wagen. „En ik ben wel wat gewend. Maar ik heb een nieuwe auto. Als ik dit had geweten, had ik nooit van de A1 afgegaan”, doelt Van der Vinne op de rondslingerende takken, waarvan hij op de snelweg vermoedelijk minder last had gehad. „Je wil toch voorkomen dat er iets gebeurt.”

Downburst

Volgens Weeronline gaat het overigens niet om een ’windhoos’, zoals Van der Venne dacht, maar om een downburst. „Door de reeks van buien, koelt de lucht in korte tijd zo sterk af dat er zware windstoten kunnen ontstaan. Dat verschijnsel heet een downburst”, zegt Matthijs van der Linden, meteoroloog van Weeronline.

De onweersbuien die dinsdag over Nederland trokken, zorgden voor zware windstoten met snelheden tot wel negentig kilometer per uur. Op verschillende plaatsen vielen bomen op daken en auto’s. Ook werden hagelstenen (zie link hieronder) gerapporteerd zo groot als pingpongballen.

