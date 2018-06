Geen stress meer: examens zijn klaar

De andere Telegraaf-examenvloggers waren al eerder klaar en zijn bezig met werken -zoals Rajjan- of vakantievieren. Zo stapt gymnasiast Tijn woensdag op het vliegtuig naar Chersonissos op Kreta en heeft Floortje dinsdag auditie gedaan voor de opleiding waar ze naar toe wil.

In totaal zijn 31 scholen vergeten een erratum (aanvullende correctie op een examen) voor te lezen voorafgaand aan de examens economie en natuurkunde op de havo en het vwo-examen kunst. Het is niet duidelijk hoeveel leerlingen hierdoor gedupeerd zijn omdat ze zelf uiteindelijk op 13 juni op basis van hun cijfers mogen beslissen deze examens eventueel ongeldig te laten te verklaren en te herkansen in de tweede termijn.

In de examenzalen is vandaag onder andere Russisch, Spaans en Fries afgenomen. De vwo’ers die Fries deden, hadden alle tijd ervoor nodig. Het vwo-examen Russisch is door 22 leerlingen gemaakt. De tekst over het WK-voetbal wordt als lekker modern gezien en die over het kunstschaatsen als gemakkelijk. Lastiger was de tekst over de Sovjet-diplomaat.

LAKS

Het lijkt erop dat de klachtenteller van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) dit jaar blijft steken op 177.000 stuks. Dat is minder dan voorgaande jaren (2017: 190.000/2016: 204.000). Mogelijk speelt hierin mee dat de website tijdelijk niet bereikbaar was in het begin en het feit dat er minder eindexamenkandidaten zijn.

Verhoudingsgewijs zijn de meeste bezwaren binnengekomen over het vwo examen Frans; maar liefst 48% van alle kandidaten diende een klacht in. Daarna volgt het examen Engels op het vwo met 35%.

Op de havo is het economie-examen als zwaarst ervaren; hier diende 35% van de leerlingen die er examen in moesten doen een klacht in bij het LAKS, gevolgd door Engels met 29%. Op het vmbo klaagden eigenlijk alleen de vmbo-tl’ers over het examen wiskunde.

Wachten op her

Alle examens voor de eerste termijn zijn nu afgelopen. Als op 13 juni helaas blijkt dat er herexamens moeten worden gemaakt, starten die 18 juni.