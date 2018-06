Veel vragen na aanslag in Luik

Een huilende politie-agent vlak na de terreuraanslag. Ⓒ REUTERS

LUIK - Er spoken vele vragen door de Belgische hoofden na de moordpartij in Luik. Dader Benjamin Herman had hoogstwaarschijnlijk terroristische motieven. Pijnlijk voor de autoriteiten is dat hij bekend was bij de Belgische Staatsveiligheid, maar desondanks mocht de veroordeelde crimineel veelvuldig op verlof.