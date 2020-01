’Het multiculturele drama is groter dan ooit’

De Nederlandse samenleving heeft een integratieprobleem dat groter is dan twintig jaar geleden, redeneert Aylin Bilic. Ⓒ Hollandse Hoogte

Twintig jaar geleden schreef Paul Scheffer zijn stuk over de ’mislukte integratie’ van nieuwkomers in Nederland. Dat probleem is nu nóg groter, betoogt Aylin Bilic. „Na de succesvolle emancipatie van de katholiek en arbeider belemmert multicultidenken de emancipatie van de allochtoon.”