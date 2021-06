Politie start volgend jaar met training voor gebruik stroomstootwapen

Eind 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid op advies van de politie toestemming gegeven voor de aanschaf en invoering van het stroomstootwapen. Inmiddels is het proces voor het zoeken naar een wapen afgerond. „De keuze is gevallen op de Taser X2, omdat die als beste uit de bus is gekomen bij de gebruikerstesten”, zegt Frank Paauw, portefeuillehouder Geweld. „Bovendien wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat dit merk en type het veiligste is. Naast het stroomstootwapen schaffen we ook het RADAR-beenholster aan. Dit wordt kruislings gedragen ten opzichte van het vuurwapen, zodat je niet per ongeluk het verkeerde wapen trekt.”

De agenten die met een stroomstootwapen gaan werken, worden in drie aaneengesloten dagen opgeleid. De politie ziet het stroomstootwapen als prima middel om zwaarder geweld, zoals een gevecht, hond of vuurwapen, achterwege te kunnen laten.