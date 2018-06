Spectaculaire waterval op station Barendrecht

„Ik kwam vanuit Rotterdam, stapte uit, en hoorde het al behoorlijk regenen. Ik wilde naar buiten, maar dat kon niet”, vertelt Den Hollander, die vervolgens zag dat het water door de kieren van de glazen wanden begon te sijpelen.

„Het parkeerterrein liep vol, het water kwam via de kieren het station instromen. Iedereen dacht: we moeten naar beneden. Boven werd het kletsnat”, vertelt Den Hollander. Terwijl het stationsplein volliep, gingen alle reizigers op de perronnen beneden staan.

Video

Maar het water wist al snel de weg naar beneden te vinden. Op video’s is te zien hoe een ’waterval’ de trap af stroomt. „Er was geen houden meer aan. Er was zó veel water.”

Tot knie

Ook Lisa Kearney (21) moest via het station naar buiten. „Er waren enorme plassen bij de ov-poortjes. Dus niemand kon droog weg”, lacht ze. „Kinderen vonden het geweldig, die sprongen in het water. Ik heb vijf minuten naar huis gelopen, steeds in plassen. Het water stond tot net onder m’n knie.”

Bij iedere hoek werden de plassen dieper, vertelt Lisa, die haar tocht filmde (zie video hierboven). „Had ik net een stukje uit het water, moest ik er weer doorheen. Op een gegeven moment gaf ik het op. M’n sneakers sopten toch al helemaal.”

Constructie

Lisa vond het ’ergens wel grappig’. „Uiteindelijk kon iedereen erom lachen.” Ook Jack den Hollander vond het vooral een interessante belevenis, al stond hij binnenin wel even met bezorgdheid naar het dak te kijken. „Een jongen naast me deed hetzelfde. ’Jij zit zeker ook in de techniek?’, vroeg ik. Dat klopte. We keken allebei naar de constructie en hadden dezelfde gedachte.”

Uiteindelijk liep alles goed af. Wel moest hij, net als Lisa, door de plassen terug. „Eerst wilde ik via de fietstunnel gaan, maar die bleek zelfs een meter onder water te staan... Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt. Het was echt een bizar gezicht.”