Trouwmode in Groningse kledingbank Mooiste dag in een leenjurk

Door onze verslaggevers

Een beetje prinsessenjurk krijg je niet zomaar zelf aangetrokken

GRONINGEN - Trouwen was al nooit goedkoop, maar in deze tijd van recordinflatie wordt het voor menigeen onbetaalbaar. En al helemaal in die ene droomjurk. In Groningen heeft de kledingbank er een oplossing voor: de leentrouwjurk.