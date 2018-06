Traumaheli voor peutertje te water in Polsbroek

Zodra het kindje uit het water was gehaald, heeft de ambulancedienst direct de behandeling gestart. Ⓒ AS Media

Polsbroek - Een jong kind is dinsdagavond in een sloot gevallen in het Utrechtse dorp Polsbroek. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De peuter is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.