Man probeert met stofzuiger rook in longen van slachtoffer te blazen om moord te verdoezelen

De feiten gebeurden op 18 juni 2019 in Temse en Sint-Niklaas. De brandweer werd rond 18.30 uur opgeroepen voor een interventie in de woning van het slachtoffer in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. De hulpdiensten stelden vast dat er een brand gewoed had en troffen het lichaam van de vrouw aan. Ongena verkeerde in een echtscheidingsprocedure met Dennis Peeters, en hij werd na de feiten opgepakt.

Vlammenwerper

De vrouw was volgens de wetsdokter gewurgd, maar dat ontkent Peeters. Hij stelt dat ze ruzie kregen in zijn huis in Temse toen Ongena hun twee kinderen kwam ophalen. Hij verklaarde dat hij in de garage zijn beide handen over haar mond klemde en daarbij onbewust ook haar neus dichtkneep. Peeters bekende wel dat hij daarna het lichaam in een reiskoffer naar haar appartement bracht, en daar brand stichtte om te proberen de feiten te verbergen.

De reiskoffer werd maandag getoond aan de juryleden. Het ging om een standaardmodel waarin het lichaam van het slachtoffer net paste. De jury kreeg ook de eerste foto’s van het slachtoffer op de plaats van de feiten te zien, met brandwonden aan het hoofd. De branddeskundige getuigde maandag dat er materialen bewust rond de halsstreek en het hoofd van de vrouw geplaatst werden om maximaal verwondingen te veroorzaken. Het ging onder meer om een handtas, een nachtlamp en een powerbank. Er werd ook een spuitbus gevonden en de deskundige vermoedt dat Peeters de deospuitbus heeft gebruikt als vlammenwerper om het bovenlichaam te verminken.

Verstikking

Uit de uiteenzetting van het CSI-team van de politie bleek hoe Peeters de dood door verstikking in een brand wou nabootsen. „Ik heb gedacht hoe ik rook in de longen kon krijgen”, verklaarde Peeters. Zijn moeder was in 2010 vermoord door een buurman die erna brand had gesticht, maar omdat er in haar longen geen roet werd aangetroffen wisten ze dat ze voor de brand omgekomen was.

Peeters stak na de feiten een tetradoek in brand in een kookpot en probeerde met de stofzuiger op blazen roet in de longen van Ongena te krijgen. „Ik heb het uiteinde in haar mond gestoken. Ik heb de stofzuiger een paar seconden aangezet, maar daarna direct terug afgezet omdat haar borst naar boven kwam. Ik had schrik dat haar longen zouden springen. Ik heb het een aantal keer gedaan”, zei de beschuldigde. Op het uiteinde van de stofzuiger werd later bloed aangetroffen.

Dinsdag komt onder meer de wetsdokter aan het woord. Het arrest wordt begin volgende week verwacht.