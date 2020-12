Colorado: Britse variant coronavirus nu ook in VS

„Vandaag ontdekten we Colorado’s eerste geval van de Covid-19-variant B.1.1.7, dezelfde variant die ontdekt was in het Verenigd Koninkrijk”, schreef Polis op Twitter. De coronavirusvariant werd gevonden bij een jongeman die op dat moment in isolatie zat en niet recentelijk had gereisd.

De nieuwe coronavariant kan aanzienlijk besmettelijker zijn. Nadat de mutatie bekend werd, hadden de meeste EU-landen besloten om het reizen van en naar Groot-Brittannië grotendeels te beperken om de verspreiding ervan te voorkomen. Het gemuteerde virustype is ook in andere landen, waaronder Nederland, ontdekt. De variant lijkt vooralsnog niet schadelijker.

1 op de 1000 Amerikanen, de meerderheid zeventig plus, is inmiddels overleden aan corona. Trump kreeg veel kritiek te verduren over de manier waarop hij de crisis aanpakte. Hij verloor de presidentsverkiezingen in november van de Democraat Joe Biden.

Biden stelde in een toespraak over de coronacrisis vanuit zijn woonplaats Wilmington (Delaware) dat ook de vaccinatiecampagne van president Donald Trump tekortschiet.

„Het distributieplan van de regering Trump loopt ver achter”, aldus Biden. De aankomend president zei dat ongeveer 2,1 miljoen Amerikanen zijn gevaccineerd, beduidend minder dan de 20 miljoen die Trump tegen het einde van het jaar had beloofd. „Ik ga hemel en aarde bewegen om ons in de juiste richting te krijgen.”

Na een briefing door deskundigen beloofde Biden dat hij als president de „grootste operationele uitdaging die we ooit als natie hebben gehad” zou aangaan om de ziekte te bestrijden, die wereldwijd meer dan 1,7 miljoen levens heeft geëist.

Biden, die op 20 januari in functie treedt, bevestigde dat hij zich zou beroepen op een wet op de defensieproductie, die stamt uit de tijd van de Korea-oorlog om de industrie te verplichten om de productie van vaccins voor de overheid op te voeren.

Mondkapje

Hij vroeg ook smekend aan de Amerikanen om mondmaskers te dragen en zei dat hij gezichtsbedekking verplicht zal stellen op plekken waar de federale overheid de bevoegdheid hiertoe heeft, zoals in vliegtuigen.

„We gaan er ook voor zorgen dat de vaccins eerlijk verdeeld worden, zodat iedereen er een kan krijgen, ongeacht de huidskleur of woonplaats.” Hij sprak het vertrouwen uit in een terugkeer naar normaal in 2021, maar niet onmiddellijk. „We zien misschien nog geen verbetering tot we ver in maart zijn, want het zal enige tijd duren voor ons reactieplan op Covid zichtbare vooruitgang zal laten zien”, zei Biden.

„De volgende weken en maanden zullen heel moeilijk zijn, een zeer moeilijke periode voor onze natie, misschien het moeilijkst van deze hele pandemie.”