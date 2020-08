Reisvouchers pakketvakantie alsnog het hele jaar gedekt

Dinsdag onthulde De Telegraaf dat deze tegoedbonnen niet waren gedekt tegen faillissementen van de reisorganisaties, als de vakantie was geboekt na medio maart. De reiziger was daarover echter niet voorgelicht. Zonder het te weten liepen duizenden Nederlandse toeristen met een ongedekte voucher op zak. Dat is woensdag rechtgezet.

Ook de Consumentenbond was de gebrekkige informatie over ongedekte waardecoupons op het spoor na een ’mystery onderzoek’ onder twaalf bekende ANVR-touroperators. „Er waren na het bekend worden van het SGR-hiaat dinsdag grote zorgen onder reizigers. Ze wisten van niets. Wij trokken bij de ANVR aan de bel, die direct actie nam en het garantiefonds verzocht om een aanvullend besluit. Daardoor is er weer duidelijkheid”, aldus een woordvoerster.

Afwijkende voorwaarden

Topman Frank Oostdam van reiskoepel ANVR spreekt van ’een weeffoutje’ dat snel is hersteld. Zijn eigen leden, die vaak ook niet op de hoogte waren van deze afwijkende garantievoorwaarden, vinden echter dat er sprake was van ’een knullige misser’, terwijl het juist zo goed geregeld leek.

Volgens Oostdam merkten reisbureaus dinsdag onmiddellijk het negatieve effect van de ongerustheid over de vage vouchergarantie. „Daardoor hebben we onmiddellijk gereageerd en het SGR-bestuur ingeseind. Nog diezelfde dag werd er gelukkig actie genomen. Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat tegoedbonnen net als geboekte pakketreizen een maximale dekking hebben.”

Moment van boeken

De SGR heeft de uiterste geldigheidsdatum van de voucheruitgifte tegelijkertijd opgerekt van 31 augustus tot 31 december 2020. Het moment van boeken speelt geen rol meer. De verwachting is dat er eind dit jaar voor bijna een miljard euro aan voucherwaarde voor pakketreizen zal uitstaan.

Dat is nu nog ongeveer de helft. De meeste houders blijken door de coronarisico’s, oranje reisadviezen en andere reisbeperkingen huiverig om hun tegoedbon deze zomer al in te wisselen voor een nieuwe vakantie. Velen kijken de kat uit de boom.

Geld terug altijd mogelijk

Oostdam hoopt dat het vertrouwen in de ANVR-vouchers terug is. „Het is jammer en eigenlijk ook onnodig dat het zo moest lopen. Geld terug is met deze waardepapieren altijd mogelijk, maar het liefst zien we dat er boekingen uit voortkomen.”

Een ander groot stuwmeer van tegoedbonnen is dat van losse vliegtickets. Daarvan staat er in Nederland naar schatting nu al circa een miljard euro uit. Die vliegvouchers zijn echter niet gedekt, omdat de luchtvaart geen eigen garantiefonds heeft. Als de maatschappij bankroet gaat tijdens de looptijd, is het betaalde geld alsnog foetsie.