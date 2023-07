Ziekenhuisaffaire krijgt dodelijke wending tijdens ’seksdate’ in auto

Penelope Williams belde vol emotie haar collega op, ze zocht hulp. Maar ondanks dat haar collega aandrong, weigerde ze een ambulance te bellen. Uiteindelijk besloot de desbetreffende collega dat zelf maar.

De man overleed aan hart- en nierfalen, zo bleek uit de autopsie. Ze ontkende eerst nog dat ze een affaire had met de nierpatiënt, maar gaf het later toch toe. De twee hadden elkaar regelmatig ontmoet voor seks, al beweerde Williams eerder dat ze alleen aan het praten waren. Ze hield haar relatie geheim voor haar partner en haar collega’s. Dat blijkt uit een serie verhoren, zo schrijven Britse media.

Haar positie als verpleger op de dialyse-afdeling in het ziekenhuis in Wrexham is ze kwijt. Volgens de onderzoekers heeft ze met haar actie het vak van verpleger zeer in diskrediet gebracht.