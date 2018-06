Uit Rusland gevluchte journalist in Kiev geliquideerd

Zijn vrouw vond de journalist zwaar gewond aan in plassen bloed, nadat zij uit de badkamer kwam. Volgens getuigen is hij in de rug geschoten. Later is hij in een ambulance aan zijn verwondingen overleden.

De 41-jarige Babtsjenko vocht eerder in het Russische leger, onder andere in Tsjetsjenië, voordat hij journalist werd en zich uiterst kritisch uitliet over de politiek van het Kremlin. Vorig jaar ontvluchtte hij Rusland, na tal van doodsbedreigingen.

"We zijn op dit moment allemaal wild om op te schieten. Hoe lang gaat dit nog door?"

De moord op Babtsjenko, die schreef voor de populaire krant Moskovkski Komsomolets alsook voor het uitgesproken Kremlin-kritische blad Novaja Gazeta (de Nieuwe Krant) is als een schok aangekomen in de Russische journalistieke gemeenschap. „We zijn op dit moment allemaal wild om op te schieten”, liet een verslaggever in Moskou weten. „Hoe lang gaat dit nog door?”

’Mijn vriend vermoord’

De Nederlandse verslaggever Olaf Koens is ook met stomheid geslagen door de moord op Babtsjenko, die hij als een vriend beschouwde. „G*dverdomme. Zojuist is in Kiev de Russische schrijver, journalist en vooral mijn vriend Arkadi Babtsjenko vermoord. In portiek van zijn eigen flat in zijn rug geschoten. Iedereen belt elkaar. Klopt het? Ja, het klopt. Niet te geloven”, schrijft hij op Twitter.