’Nederlanders gedood bij roofoverval Zuid-Afrika’

De 53-jarige echtgenote en 80-jarige moeder van het mannelijke slachtoffer zouden de aanval hebben overleefd. Eén van hen zou woensdagavond rond kwart over tien op de panic button hebben gedrukt, nadat inbrekers de woning waar ze verbleven waren binnengedrongen. Dat meldde de lokale krant de Lowvelder.

De twee overlevenden zouden met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn afgevoerd waar ze behandeld worden. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Er is verder nog niet veel bekend over wat er zich op de Seekoeistraat in Marloth Park heeft afgespeeld, behalve dan dat dit vakantiedorp de woonplaats zou zijn van de vermoorde man.

De politie onderzoekt de zaak en was niet bereid om meer informatie te verstrekken, omdat de nabestaanden op het moment van schrijven nog niet allemaal op de hoogte waren gebracht van het drama.

Toeristenorganisaties maken zich al langer zorgen over het geweld tegen toeristen in Zuid-Afrika en vinden dat de overheid meer moet doen om vakantiegangers, en hiermee de hele toeristische sector, veilig te stellen. „We hebben altijd al criminaliteit gehad in Zuid-Afrika, maar desondanks zagen we een positieve groei van de toeristische sector”, aldus Brett Hendricks, directeur van Thebe Tourism Group, uitbater van verschillende lodges en hotels onder meer in het Krugerpark, in een verklaring. „Het verschil is dat misdaad nu escaleert.”