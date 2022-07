Advies aan kabinet: zwaardere lasten op woning voor meer vermogensgelijkheid

Dat schrijven ambtenaren onder leiding van AFM-voorzitter Laura van Geest in een advies aan het kabinet over de vermogensverdeling in Nederland. Volgens het onderzoek is de vermogensverdeling in Nederland ’schever dan eerder gedacht’ en betalen mensen met grote vermogens relatief minder belasting. Ze stellen dat de top 1 procent vermogenden gemiddeld minder belasting betaalt dan andere huishoudens ’doordat inkomen uit arbeid zwaarder wordt belast dan inkomen uit vermogen’.

Overwaarde

De ambtenaren komen daarom met meerdere pakketten maatregelen om die verschillen te verkleinen. Daarbij nemen ze de eigen woning ook op de korrel. Ze stellen voor om het tarief voor de hypotheekrenteaftrek in stappen af te bouwen van 37,05 naar 31 procent. De afgelopen jaren is door verschillende kabinetten-Rutte al flink gesnoeid in deze aftrekpost, die ooit meer dan 50 procent was.

De onderzoekers stellen daarnaast voor om het eigenwoningforfait flink op te krikken van 0,45 naar 2,45 procent. Ze zien ook brood in een belastingheffing op de overwaarde van een woning bij de verkoop. De ruim 7 miljard euro die met al deze maatregelen zou worden opgehaald bij huizenbezitters, wordt in dat plan gebruikt om de inkomstenbelasting voor iedereen te verlagen.

Winstbelasting

In het rapport staan nog een aantal pakketten maatregelen waar het kabinet mee aan de slag zou kunnen. Die gaan bijvoorbeeld over ondernemers en bedrijven op een andere manier belasten. Bijvoorbeeld door het afschaffen van het lage tarief in de winstbelasting en de mkb-winstvrijstelling en het geld dat daarmee vrijkomt gebruiken voor lagere werkgeverspremies voor bedrijven en lagere inkomstenbelasting voor burgers. De ambtenaren nemen daarnaast de fiscale voordelen bij bedrijfsopvolging en het ’doorschuiven’ van belangen in bedrijven.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) reageert nu nog niet inhoudelijk op de opties die de onderzoekers voorleggen. De minister noemt het rapport ’heel inzichtelijk’. Het kabinet heeft de afgelopen tijd al uitgesproken dat het vermogens zwaarder wil belasten en heeft daar in de Voorjaarsnota ook al stappen op gezet. Premier Mark Rutte zegt vrijdagmiddag in zijn persconferentie wel dat hij belastingwijzigingen ’heel precies’ wil doen. „Iemands eerste huis, je pensioen of het mkb wil je niet raken”, zegt hij daarbij.

Pas op Prinsjesdag gaat het kabinet echt inhoudelijk reageren op het rapport.. „We gaan het er politiek over hebben in augustus”, zegt Kaag. „We moeten daar rustig over praten,hoe je het kan aanpakken. Daar ga ik nu geen voorbarige uitspraken over doen.”