Troostdahlia’s enorm in trek

Organisatoren van de bloemencorso’s zaten de afgelopen tijd in zak en as. Het evenement waar ze ieder jaar maanden naar toe werken, met een volksfeest als apotheose, valt in het water vanwege corona. Ook financieel is sprake van een flinke strop. In Winterswijk is gebroed op een bijzonder alternatief en een manier gevonden om de kosten enigszins te drukken én de liefhebber toch te laten genieten van een vleugje corso.

Corsogroep Stichting Corso & Co heeft een pluktuin voor troostdahlia’s geopend in buurtschap Kotten. Liefhebbers kunnen op het perceel van 1 hectare groot tussen de 100.000 dahlia’s rondstruinen en plukken naar believen. Sinds de eerste aankondiging op Facebook deze week loopt het storm. ,,Bloemen die normaal gesproken op de vele corsowagens prijken kan men hier vrijelijk plukken. Dahlia’s in twaalf verschillende kleuren en ze zijn erg in trek’’, constateert voorzitter Peter ten Hagen van de stichting. ,,Een vrije gift is mogelijk en dat doet bijna iedereen ook. Aan het eind van de dag kan er zomaar 150 euro in de pot zitten. Zo hoeven we wat minder in te teren op onze reserves.’’ De vrijwilligers van de corsogroep hebben de bollen, ondanks dat ze wisten dat het populaire evenement niet door zou gaan, toch maar gekweekt. ,,Als je dat niet doet drogen ze uit en heb je er helemaal niets meer aan’’, verklaart de Winterswijker.

Verder verschijnen de komende dagen op vier bloemenvelden in het buitengebied kunstwerken van Mondriaan – die in zijn jonge jaren in Winterswijk opgroeide – te staan. Peter ten Hagen: ,,Uitgebeeld in bloemen, net zoals de bouwwerken die normaal gesproken op de corsowagens staan. Bijvoorbeeld de Jacobskerk die Mondriaan schilderde.’’ Normaliter zou het bloemencorso in Winterswijk plaatsvinden op 28 en 29 augustus.