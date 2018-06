Excuusbrief voor mishandelde ober Praag

Jiri Brych

LEIDEN - Armin N., een van de hoofddaders van de gruwelijke mishandeling van de Tsjechische Mirek, heeft een excuusbrief geschreven aan de ober. De handgeschreven verklaring is in handen van zijn vriend Jiri Brych, die deze dagen in Nederland is om meer te weten te komen over de achtergronden van de agressieve stappers.