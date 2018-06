Agentes Soraya (53) en Lucile (45) omgebracht tijdens aanslag in Luik

Dat melden de politie in Luik en Belgische media.

Agentes Soraya en Lucile

De politie van Luik plaatst op Facebook een foto van de overleden agentes, “als eerbetoon aan de fantastische vrouwen, moeders en agentes die ze waren”.

Cyril

Cyril zat als passagier in de auto van zijn moeder. De vermoedelijke aanslagpleger, de 30-jarige Benjamin Herman, schoot de student van dichtbij dood. De moeder liep daarna in paniek uit de auto, vertelde een ooggetuige eerder op de dag al. Hij zag hoe de jongen „werd afgemaakt als een hond”.

De dader werd doodgeschoten door de politie na zijn gruwelijke daad. Voordat hij met politiekogels werd doorzeefd, schreeuwde hij ’Allahu akbar!’, ofwel ’God is groot’.

Terreur

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of sprake was van een terreuraanslag. Het federaal parket heeft het onderzoek overgenomen en geeft woensdag om 10.30 uur een persconferentie in Brussel. De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof laat weten in contact te staan met de Belgische autoriteiten.