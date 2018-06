Hoog Noord-Koreaans bezoek

Kim Yong Chol, de rechterhand van Kim Jong-un, is naar New York gestuurd om te kijken of er bij de Amerikanen voldoende bereidheid is tot onderhandelen. Ⓒ foto AFP

New York - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un lijkt te willen laten zien dat het hem menens is om de onderhandelingen met president Trump in stand te houden. Zijn toponderhandelaar en trouwe rechterhand Kim Yong Chol is op het vliegtuig naar de VS gezet om de boel alsnog vlot te trekken.