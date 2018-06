Blok zoekt confrontatie met Russen

In zijn toespraak benadrukte Blok de conclusie die het onderzoeksteam vorige week trok: dat de BUK-raketinstallatie die de MH17 uit de lucht schoot deel uitmaakte van de 53e Luchtafweerbrigade van de Russische krijgsmacht.

Hij riep Rusland op volledig mee te werken aan het onderzoek, iets dat volgens de onderzoekers tot dusver niet is gebeurd. Maar, zo stipte Blok aan, dat is geen nieuw verzoek.

,,Het is een duidelijke eis in resolutie 2166, die bijna vier jaar geleden unaniem door deze Raad werd aangenomen’’, zei Blok - ook door Rusland. ,,Maar helaas moet deze eis, vier jaar later, toch worden herhaald. Ik herhaal hem vandaag nog maar eens, ondersteund door een berg onweerlegbaar bewijs.’'

Een land kan zich niet op zijn zwijgrecht beroepen, betoogde Blok. Integendeel, ,,het heeft een plicht om constructief medewerking te verlenen. Om de waarheid aan het licht te brengen, en deze niet voortdurend met mist te verdoezelen.''

Blok riep Rusland bovendien op in overleg te treden met Nederland en Australië over de erkenning van aansprakelijkheid voor de vliegramp.

Rusland trekt de onafhankelijkheid van het onderzoek al van meet af aan in twijfel, en de VN-ambassadeur deed dat dinsdag opnieuw. Ook weersprak de ambassadeur dat Rusland niet meewerkt aan het onderzoek. ,,We hebben de Nederlanders maximale medewerking geboden.''

Hij insinueerde dat het Joint Investigation Team (JIT) vorige week haastig een persconferentie belegde, zodat het onderwerp vandaag kon worden aangesneden in de Veiligheidsraad. Ook zou het JIT data hebben gemanipuleerd. ,,We kunnen de ongefundeerde conclusies van het JIT niet accepteren. Alleen een onderzoek waarin Rusland een volwaardig deelnemer is, kunnen wij vertrouwen.''

Blok toonde zich teleurgesteld na de Russische reactie. ,,Tot dusver heeft Rusland geen enkele blijk gegeven verantwoording na te streven.'' Hij riep Rusland op met Nederland en Australië om tafel te gaan.

Bekijk ook: Kamer debatteert donderdag over MH17