Statenleden geweigerd om QR-code bij beraad over benoeming nieuwe gouverneur

Het gaat om fractievoorzitter Ruby Driessen van Forum voor Democratie (FvD) en Pascale Plusquin, zijn collega van de Partij voor de Dieren. Driessen neemt de zaak principieel en hoog op. Hij heeft een advocaat in de arm genomen. Die moet wat hem betreft uitzoeken „wat dit precies betekent voor de legitimiteit en rechtmatigheid van de vertrouwenscommissie en het verloop van de procedure.”

„Het gaat hier niet zomaar om het niet naar binnen mogen bij een horecazaak, maar om buitensluiting in een staatsrechtelijke procedure”, aldus het Statenlid van Forum. Uit protest heeft hij zich per direct uit de vertrouwenscommissie teruggetrokken. „Ik kon niet anders. Vervolgens ben ik naar huis gegaan.”

Vertrouwelijkheid

Het beraad van de vertrouwenscommissie vond plaats in het horecadeel van de voormalige Norbertijnerabdij Mariënwaerdt in Beesd, bij Geldermalsen. Driessen wil niet precies zeggen wanneer, vanwege de vertrouwelijkheid van de commissie houdt hij het op ‘deze week’.

Volgens het Statenlid was het bij commissievoorzitter Thea Jetten (GroenLinks) bekend dat hij principieel tegen de sinds vorige week verplichte CoronaCheck-app is en dat het houden van de bijeenkomst in een café aldus voor hem een probleem zou zijn. „Waarom dan toch is gekozen voor een horecagelegenheid, ik heb het de griffie gevraagd, maar geen antwoord gekregen. Dit was allemaal niet nodig geweest. .Men had ook kunnen kiezen voor een kantoor of overheidsgebouw, waar geen corona-certificaat is vereist.”

In de tuin

Ter plekke in Beesd kwam commissievoorzitter Jetten nog wel met een oplossing. „De niet-gevaccineerde leden zouden met de diverse kandidaten buiten in de tuin tien minuten een ommetje maken”, aldus Driessen. „Behalve dat het regende, kun je zo’n voorstel natuurlijk sowieso niet serieus nemen. Dat houdt geen gelijke voet met de beraadslagingen zoals die binnen door de andere leden werden gevoerd. Daar heb ik dan ook voor bedankt.”

Commissievoorzitter Jetten was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Plusquin liet weten niet inhoudelijk te willen reageren. De griffier van de provincie beroept zich op geheimhouding.

Tweedeling

Sinds vorige week moet iedereen die binnen in een café iets wil drinken een ‘coronapas’ laten zien, als bewijs dat hij is gevaccineerd of recent negatief getest. Driessen is principieel tegen de QR-code omdat het volgens hem de tweedeling in de maatschappij bevordert.

Volgens welingelichte bronnen op het provinciehuis wordt de naam van de nieuwe gouverneur – de opvolger van de eerder dit jaar afgetreden Theo Bovens – vrijdag bekendgemaakt. Driessen en geen van de andere betrokkenen wilden dat donderdagmiddag bevestigen.