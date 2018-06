Britse reiziger sterft na val uit vliegtuigdeur

De man zou volgens Turkse media al drie dagen op een vlucht hebben gewacht omdat hij zijn ticket was kwijtgeraakt. Toen hij eenmaal aan boord van een vliegtuig zat, kreeg hij volgens de Turkse krant Hurriyet ruzie met het personeel.

De piloot zou vervolgens hebben besloten dat de man van boord moest. Toen hij uit het vliegtuig stapte, viel hij door nog onbekende reden naar beneden. Of er sprake was van een worsteling, is niet bekend. De man werd buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht en had onder andere gebroken ribben. Niet veel later is hij overleden.

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de 30-jarige man is overleden in het ziekenhuis. Er is contact met de familie en met de lokale autoriteiten.

De politie onderzoekt de dood van de reiziger.