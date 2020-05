De coronacrisis berooft Poetin van gloriemoment

De Russische luchtmacht repeteerde boven het Rode Plein voor de luchtshow. Ⓒ foto EPA

SINT-PETERSBURG - Het had het hoogtepunt moeten zijn van zijn 20-jarige presidentschap. Maar terwijl zijn populariteit tegen de achtergrond van de coronacrisis met 61 procent naar een nieuw dieptepunt is gedaald, zal Vladimir Poetin vandaag in Moskou niet de 75e verjaardag van de overwinning op Nazi-Duitsland kunnen vieren. Althans, niet zoals verwacht.