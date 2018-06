Agent kan fluiten naar feest

Politieman Leo Stolk heeft heel wat bonnen gekregen bij zijn afscheid, maar hij is niet blij. In zijn hand de brief van zijn werkgever, die hem meedeelde dat hij precies vanaf zijn 66e niet meer hoefde te komen. Daarmee liep Stolk zijn jubileum mis.

Ⓒ Roel DIJKSTRA/Joep van der Pal