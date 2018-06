Merimondstraat in Sint-Oedenrode. Ⓒ Streetview

Sint-Oedenrode - De woningoverval in het Brabantse Sint-Oedenrode waarvoor Facebook-moordenaar Jinhua K. (21) is opgepakt, was zeer gewelddadig. Twee overvallers bedreigden de bewoner met een vuurwapen, terwijl zijn vriendin en baby thuis waren.