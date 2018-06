Transportrovers loeren op truckers

Tot en met begin mei zijn er alleen al 105 Nederlandse transporteurs beroofd van hun spullen en dat zijn er fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van transportverzekeraars, waaronder TVM die haar leden heeft gealarmeerd voor de situatie aan de andere kant van de Noordzee.

„Chauffeurs moeten vreselijk opletten niet het slachtoffer te worden van criminelen, die vooral op onbewaakte parkeerplaatsen toeslaan. Ook bestuurders die net te laat aankomen en buiten de poort van hun laadadres de nacht moeten doorbrengen, lopen een verhoogd risico dat hun lading wordt gestolen”, zegt Frank Woestenburg van TVM.

Toename ladingdiefstallen

Volgens de internationale transportorganisatie TAPA is er sprake van een toename van 64% van ladingdiefstallen en bedraagt de gemiddelde schadepost voor beroofde transporteurs zo’n €100.000. De grootste buit was een partij laptops ter waarde van €1,5 miljoen, waarbij de chauffeur met geweld tot stoppen werd gedwongen en klappen kreeg.

Transportbedrijf J. Heebink uit Veenendaal rijdt wekelijks met vijftig wagens op Engeland en constateert ook dat de criminaliteit toeneemt. „Het is altijd al opletten geblazen geweest, maar nu merk je dat het agressiever en harder wordt op de weg. Onze chauffeurs hebben dan ook strikte instructies waar ze zich aan moeten houden. Maar ondanks dat ben je per jaar toch ook wel een paar keer aan de beurt”, zegt directeur Cees Heebink.

’Goede sloten’

„Vanzelfsprekend weten we allemaal wat te doen tegen ladingdieven”, zegt directeur John van der Hout van Van Vliet Flowers. „Wij rijden ook met gekoelde combinaties die allemaal met goede sloten zijn uitgerust . Onze chauffeurs mogen ook geen tussenstops maken en alleen op bewaakte parkeerplaatsen staan. Maar veel bedrijven doen dat niet, omdat daar woekerprijzen van 30 pond per nacht worden gevraagd. Maar hoe goed je je best ook doet, je kun niet alles voorkomen.”

Dat blijkt ook uit dieseldiefstal. Heebink: „We hebben anti-diefstaldoppen op onze tanks zitten. Maar wat denk je, de criminelen maken gewoon onder je wagen een gat in de tank en gaan er zo met honderden liters diesel vandoor. Je kunt niet overal op voorbereid zijn. Maar als je wagen een vesting is, dan is de mens daarin de zwakste schakel. Daar ben ik wel eens benauwd voor, dat ze met bedreigingen en geweld naar de chauffeur toch toeslaan...”