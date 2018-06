Testvlucht simuleert geluid Lelystad Airport: dit is de route

Bij deze zogeheten belevingsvlucht worden alle naderings- en vertrekroutes van Lelystad één keer gevlogen. Het vliegtuig, type Boeing 737-800 van Transavia, is representatief voor de toestellen die gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. Bewoners kunnen via belevingsvlucht.nl direct laten weten hoe ze het geluid hebben ervaren. Het ministerie meet de geluidshinder zelf ook op elf punten, maar heeft al laten weten dat de belevingsvlucht geen rol zal spelen in verdere besluitvorming.

De vlucht vertrekt om 15.30 uur vanaf Schiphol omdat de luchthaven van Lelystad nog geen geschikte toren heeft. Het toestel van Transavia zal tot 21.30 uur vliegen. Via de website belevingsvlucht.nl en de app Flightradar is het vliegtuig realtime te volgen. Bewoners in Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht kunnen vanaf 2020 hinder ondervinden van de vluchten.

Volgens actievoerders tegen de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld in Lelystad is de vlucht een „niet realistische vliegshow.” Het ministerie komt volgende week maandag met resultaten van de belevingsvlucht. De actiegroepen demonstreren op 23 juni in Zwolle tegen de luchtvaartgroei.