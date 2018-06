RvS beslist over gebiedsverbod imam Fawaz Jneid

Imam Fawaz Jneid Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - De Raad van State oordeelt woensdag of de overheid terecht een gebiedsverbod heeft opgelegd aan de omstreden imam Fawaz Jneid. De streng islamitische prediker mag niet in de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag komen en hij vindt dat hij hierdoor in zijn grondrechten wordt geschaad.