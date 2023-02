Iraniërs in Tweede Kamer: ’Sluit ambassade, hoofdkwartier van gevaar’

„Een groot gedeelte van de Iraanse gemeenschap vindt dat de ambassade dicht moet”, zegt Asefeh Eskandari van de actiegroep Women Life Freedom Nederland. Samen met andere activisten en deskundigen gingen zij donderdag met Tweede Kamerleden in gesprek over de situatie in Iran. In dat land wordt al maanden gedemonstreerd tegen het regime en de onderdrukking van vrouwen. Protesten worden met grof geweld de kop ingedrukt. Meerdere demonstranten zijn mishandeld en geëxecuteerd.

„Men wil dat de ambassade wordt gesloten, omdat het als een hoofdkwartier van gevaar wordt gezien”, zegt Beri Shalmashi, filmmaker en schrijfster van Iraans-Koerdische afkomst. „Vanuit de ambassade in Den Haag worden allerlei bedreigende activiteiten ondernomen. Dat moet veel meer worden beknot.” De Iraanse activisten stellen dat het Iraanse regime via de ambassade criticasters in Nederland bedreigt en zelfs laat liquideren.

Kamerleden Eppink (JA21) en Van der Plas (BBB) dienden eerder een motie in om de Iraanse ambassadeur in Nederland uit te zetten en de Nederlandse ambassadeur in Iran terug te halen. Maar daarvoor is geen meerderheid in het parlement. Volgens minister Hoekstra is het nuttiger om de diplomatieke lijnen met Iran open te laten, zodat het kabinet het regime kan aanspreken op de misstanden in het land.

Hoekstra heeft al meerdere keren de Iraanse ambassadeur in Den Haag op het matje geroepen. Dat gebeurde onder meer nadat betogers in Iran waren opgehangen. „Wij begrijpen ook dat er haken en ogen zitten aan het sluiten van de ambassade”, zegt activist Eskandari. „ Daarom willen we kijken of er een tussenweg is: het op het matje roepen van de ambassadeur, dat hebben we nu wel gezien. Welke extra stap is nu mogelijk?”

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer met Hoekstra over de situatie in Iran.