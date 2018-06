Wereldprimeur in Eindhoven met 3D-geprint huis

De vijf printhuizen met opvallende ronde vormen worden in een apart groen park neergezet in de Eindhovense nieuwbouwwijk Meerhoven. Ze worden na elkaar gerealiseerd om te kunnen profiteren van innovatie en techniekverbetering. Het eerste huis is nog gelijkvloers. Het vijfde huis bestaat uit drie verdiepingen en zal op locatie gebouwd kunnen worden, is de ambitie.

Volgens de betrokken partijen gaat het om een baanbrekende innovatie die voor opschudding kan zorgen in de (woning)bouwsector. Met een 3D-printer kunnen eenvoudig vormen worden gemaakt die met een traditionele bouwwijze erg arbeidsintensief zijn. Bouwen gaat sneller en is bovendien milieuvriendelijker, aldus de initiatiefnemers.