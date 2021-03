Demissionaire regering in coronadebat na sombere persconferentie

Dinsdag werd tijdens de persconferentie duidelijk dat alles voorlopig hetzelfde blijft - alleen de avondklok gaat een uur later in. Behalve dat uurtje extra naar buiten ’blijft alles zoals het nu is’, somberde Rutte dinsdagavond. De terrassen blijven dicht. Door de meivakantie in het buitenland gaat een streep; voor de zomervakantie is ’goede hoop’.

Het hoger onderwijs mag pas vanaf 26 april weer mondjesmaat open. Intussen werkt het kabinet aan een plan om ’bedrijven verder door de crisis heen te helpen’. Volgens het huidige vaccinatietempo zijn er half mei genoeg ouderen en kwetsbaren gevaccineerd om serieus te versoepelen.

R-getal en ziekteverloop

Meer coronapatiënten in de ziekenhuizen, het sneller verspreiden van besmettingen: het is volgens Rutte ’de zorgelijke realiteit van vandaag’. Dat betekent: geen voorzichtige opening van de terrassen of het hoger onderwijs en niet meer ruimte voor winkels of het ontvangen van bezoekers thuis. Die maatregelen had het kabinet twee weken geleden als wenkend perspectief geschetst als de epidemie het zou toelaten.

Vanuit de Tweede Kamer klinkt al voor het debat kritiek op het coronabeleid van het demissionair kabinet. Zo vindt PVV-leider Wilders het niet uit te leggen dat de avondklok straks vanaf 22 uur geldt. „Dat Nederlanders al twee maanden vanaf negen uur in de avond zitten opgesloten interesseert ze allemaal niks, maar Rutte buigt nu als een knipmes voor de ramadan want de islam is de baas in Nederland.”