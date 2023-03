Paus Franciscus (86) in ziekenhuis met luchtweginfectie

Eerder had een woordvoerder nog gemeld dat de paus voor enkele geplande onderzoeken in de Gemelli-kliniek was. Italiaanse media daarentegen zeiden dat de paus met hartproblemen en ademhalingsmoeilijkheden per ambulance was afgevoerd.

Het Vaticaan was al begonnen afspraken af te zeggen. Waarnemers in Rome zeiden al het hoogst ongebruikelijk te vinden dat kort voor de paasdagen uitgebreide onderzoeken waren gepland.

De paus is deze maand tien jaar aan de macht. Woensdagochtend hield Franciscus nog zijn wekelijkse algemene audiëntie voor duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein.

In juli 2021 onderging de Argentijnse paus een darmoperatie in het Gemelli-ziekenhuis. In een recent interview gaf hij aan weer last te hebben van zijn darmen. Hij kampt ook met een ernstig knieprobleem, waardoor hij inmiddels meestal in een rolstoel zit.