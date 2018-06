Opnieuw ruiten Hindoetempel ingegooid

„Wij weten dat het om jongeren gaat met een motief ons weg te pesten uit de wijk. Dit is alweer het zoveelste incident tijdens de ramadan. Dit gaat jaar in en uit zo door”, aldus Ramdhani.

„Onze ruiten met daarop religieuze afbeeldingen zijn al voor de tweede keer in een week gesneuveld.”

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft de politie nu opdracht gegeven zo snel mogelijk cameratoezicht te plaatsen bij de Hindoetempel. „Deze vernielingen moeten stoppen”, zegt ze tegen West.

De afgelopen tijd zijn geregeld ruiten ingegooid bij het centrum. Ramdhani zei eerder tegen een lokale zender over het motief van de daders: „Omdat het een hindoetempel is. Daarom. Uit de taal van bepaalde groepen is duidelijk dat ze ons haten.”

Tijdens gebedsdiensten die eerder in de tuin van de tempel werden gehouden, werden bezoekers beledigd en kregen ze stenen en flessen naar hun hoofd gegooid.

„Er gebeuren de afgelopen weken verschrikkelijke dingen in de straat van onze tempel. Zo zijn wij een aantal weken geleden opgeschrikt door een schietpartij bij ons om de hoek en daarop volgend zijn wij doelwit geweest van een aanslag op onze ruiten van de Hindoetempel.”