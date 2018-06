Dementerenden Rotterdam sneller van gas afgekoppeld

Doel is de snelle stijging van het aantal branden in de stad bij zogenoemde verwarde personen een halt toe te roepen. Ⓒ Dijkstra BV

ROTTERDAM - Dementerenden en andere kwetsbare bewoners in Rotterdam worden versneld afgeschakeld van het gasnet. Doel is de snelle stijging van het aantal branden in de stad bij zogenoemde verwarde personen een halt toe te roepen, meldt de Volkskrant.