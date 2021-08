Premium Het beste van De Telegraaf

Buurtbewoners schrikken van link met kidnap Zakenman uit Alblasserdam eigenlijke doelwit vergisontvoering: ’Een grote, poenerige vent’

Door Marcel Vink en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

De woning in Alblasserdam wordt inmiddels beveiligd. Ⓒ Foto JBMedia

ALBLASSERDAM - De woning in Alblasserdam waar het eigenlijke doelwit van de vergisontvoering verbleef, is verzegeld door de politie, in opdracht van de burgemeester van die gemeente. Er staat een politieauto en het hoekhuis wordt voortdurend in de gaten gehouden. De 59-jarige man, die op papier in Zwitserland woont, was degene die de kidnappers op het oog hadden toen ze in Cruquius iemand in hun rode Mercedes-busje trokken.