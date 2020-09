Agent loopt hersenschudding en bijtwond op bij aanhouding

De politie kwam massaal op een vechtpartij in Vlaardingen af. Te midden van het tumult werd een agent onder meer gebeten door een verdachte. Ⓒ JBMEDIA

VLAARDINGEN - Een agent heeft een lichte hersenschudding opgelopen bij een aanhouding van een 19-jarige jongeman bij een vechtpartij met zo’n 20 personen in Vlaardingen. De man was het niet eens met zijn arrestatie en gaf de politieman twee klappen op het hoofd en beet hem in zijn arm.