Duitse minister hekelt vergelijking coronabetogers met Anne Frank

Bij een protest tegen de coronabeperkingen in Hannover zei een jonge vrouw zaterdag dat ze zich voelde als Sophie Scholl, een Duitse studente die in 1943 door de nazi’s werd geëxecuteerd vanwege haar rol in het verzet. De toespraak waarin ze deze vergelijking trekt is op sociale media meer dan een miljoen keer bekeken, waarbij sommigen haar scherp veroordelen.

Woedende reacties

Vorige week vergeleek een meisje van 11 jaar zichzelf bij een antimondkapjesprotest in Karlsruhe met het nazislachtoffer Anne Frank, omdat ze haar verjaardag stil moest vieren zodat de buren niet zouden horen dat er vriendjes waren uitgenodigd. Dit zorgde voor woedende reacties. De lokale politie sprak van een „ongepaste en smakeloze” vergelijking.

In Duitsland wordt veel gedemonstreerd tegen de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook zondag wordt weer geprotesteerd, in onder meer Berlijn.