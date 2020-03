Kritiek op Trump om opmerking over ’Chinees virus’

Bondgenoten van Trump hadden eerder al gesproken over „het Chinese coronavirus”, maar voor zover bekend is het de eerste keer dat de president die term publiekelijk gebruikt. Hij deed dat in een tweet waarin hij steun beloofde aan bedrijfstakken die zwaar zijn getroffen door het „Chinese virus.”

Die uitspraak leidde tot veel boze reacties, onder meer van de burgemeester van New York. „Onze Aziatisch-Amerikaanse gemeenschappen, mensen die jij dient, lijden nu al. Het laatste wat ze nodig hebben is dat je aanzet tot nog meer onverdraagzaamheid”, schreef de Democraat Bill de Blasio op de berichtensite.

China en de VS liggen in de clinch over het coronavirus. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelde vorige week op Twitter dat „het Amerikaanse leger de epidemie misschien wel naar Wuhan heeft gebracht.” Het virus dook eind vorig jaar voor het eerst op in die Chinese metropool.

Minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken zei maandag in een telefoongesprek met de Chinese functionaris Yang Jiechi dat „dit niet de tijd is om desinformatie of bizarre theorieën te verspreiden.” Yang zou op zijn beurt hebben gewaarschuwd dat het Chinese volk woedend is omdat „sommige Amerikaanse politici China en zijn aanpak van de epidemie regelmatig door het slijk hebben gehaald en het land hebben gestigmatiseerd.”